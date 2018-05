Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul lui Liverpool, James Milner, a fost in centrul unei faze incredibile in timpul meciului cu AS Roma. Colegul sau Lovren i-a degajat mingea in fata, iar balonul s-a scurs in poarta englezilor. Autogolul a insemnat egalarea italienilor, dupa ce Mane deschisese scorul.…

- Subiectul implicarii Asociației "Peluza Catalin Hildan" in viața clubului, prin acțiunile emise de Dinamo și un loc in Consiliul de Administrație, a scindat suporterii in ultimele zile. Fanii de peluza au fost mereu in ultimii ani alaturi de Dinamo, iar liderii au decis ca e momentul sa se implice direct…

- Jack Reynolds, un britanic de 106 ani, a intrat in Cartea Recordurilor drept cel mai varstnic om care s-a dat pe tiroliana. Acesta este al treilea record doborat de britanic, citeaza Agerpres agenția Press Association. La implinirea varstei de 106 ani, Jack Reynolds din Derbyshire, a alunecat pe coarda…

- Angajatii unui serviciu din subordinea Primariei Calarasi au mers, vineri, pe DN3, sa hraneasca berze despre care au fost sesizati ca sunt in pericol. Specialistii spun ca nu toate pasarile au nevoie sa fie salvate, iar Salvamont face apel ca oamenii sa sesizeze cazurile de pasari afectate de frig.

- Un concurent de la „Ferma Vedetelor” a ajuns la spital. In timpul intalnirii in care a fost dezvaluit cine a fost ales noul fermier șef al saptamanii, Monica Birladeanu a marturisit ca a primit un mesaj in care unul dintre concurenți a rugat-o sa-l duca la spital. Imediat ce au incheiat discuțiile,…

- PESCAR LA CLUJ. Parteneriatul public-privat Bloggerul și pescarul clujean Sorin Tot remarca un fenomen scapat de sub control: felul in care este reglementata activitatea piscicola in Romania. “Nu știu altii cum sunt, dar eu am început sa am capacitati extrasenzoriale. De anul asta.…