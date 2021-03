Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii au fost in urcare in ianuarie cu 0,8% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, Romania fiind printre state membre UE care au raportat cresteri, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In decembrie 2020,…

- STUDIU Universitatea Politehnica Timișoara: Piața muncii cere in continuare ingineri, chiar daca pandemia a afectat unele domenii. Rata de angajabilitate a absolvenților este de 80% in ceea ce privește domeniile de licența, respectiv 89% la programele de masterat. Studiul are la baza datele culese…

- "Peste 90.000 de romani au aplicat in ultima luna pentru locurile de munca oferite prin intermediul platformei BestJobs, in total fiind inregistrate peste 511.000 de aplicari. Cele mai multe joburi oferite de angajatori sunt in domeniile IT&C, telecom, vanzari, financiar-contabilitate, inginerie, management…

- Compania Nationala de Investitii (CNI), prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat ieri contractul pentru construirea unuia dintre cele mai moderne camine studentesti din Romania, de care va beneficia Universitatea Transilvania Brasov, obiectiv inclus in cadrul Programului…

- Lucrarile de constructii au inregistrat in decembrie o scadere cu 3,7% in zona euro si cu 3,3% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, singurele state membre UE care au raportat cresteri fiind Slovacia (9,1%), Romania (2,2%), Polonia (1,9%) si Spania (1,8%), arata datele publicate miercuri…

- Sunt schimbari importante in cadrul actionariatului Ellaktor Grecia, companie mama a firmei de constructii AKTOR, informeaza Infrapress.ro. Grecii de la Ellaktor ( Aktor) au un nou actionar, olandez, REGGEBORGH, care in cadrul Adunarii Generale din 27 ianuarie 2021 a reusit sa inlocuiasca…

- Dupa incendiul tragic de la Piatra-Neamț, de la care au trecut doar 77 de zile, Romania este indurerata de noi morți arși in secțiile de tratare a bolnavilor ATI. Pe 15 noiembrie 2020, dr. Elena Copaciu avertiza: ”Tragedia de la Neamț se poate repeta in orice secție Covid, unde dam și 60 de litri de…

- Romania va avea la dispozitie un buget total de 100 miliarde euro in exercitiul de finantare europeana 2021-2027, de trei ori mai mult decat in perioada 2014-2020, iar agricultura si programele de Dezvoltare Durabila reprezinta o treime din bugetul disponibil, arata o analiza a REI Finance Advisors,…