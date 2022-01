Stiri pe aceeasi tema

- 2021 a inceput cu doua puncte de presiune majore pentru piața auto: pandemia și criza de materii prime, care s-a transformat pe parcurs, in criza semiconductorilor. “Punctele de fierbere” ale industriei producatoare de mașini au fost intreținute și de valul de scumpiri ale energiei electrice și gazelor…

- Cat au ajuns sa dea unii romani pe un permis auto fals? Pentru cel mai scump poți sa scoți din buzunar banii pe care i-ai da pe o mașina second-hand. Procurorii DNA Cluj au trimis recent in judecata 30 de persoane pentru trafic de influența. Cat te costa un permis auto fals? Procurorii DNA Cluj […]…

- Doua persoane au fost arestate dupa ce zece cadavre au fost gasite in interiorul unei mașini, in statul mexican Zacatecas aflat in centrul țarii, informeaza Digi24 . Descoperirea a venit dupa ce un vehicul a fost abandonat in fața cladirii administrative a statului, in mijlocul unei piețe publice. Dupa…

- Piata masinilor second hand din import a crescut, anul trecut, in Romania, cu 3,73% fata de 2020, pana la 395.759 de unitati inmatriculate, in conditiile in care pe segmentul masinilor noi s-a consemnat o scadere de 4,56%, de la an la an, reiese dintr-o analiza realizata de o platforma online de…

- Piața auto a avut o istorie zbuciumata în ultimii 15 ani din cauza modificarii puterii de cumparare, a creșterii uimitoare a numarului de modele auto, dar și a schimbarilor aduse taxei auto. Piața mașinilor noi a scazut de la peste 300.000 de mașini/an la sub 60.000 și apoi au urmat șase ani de…

- Piața asigurarilor RCA a explodat, anul acesta, intr-un ritm fara precedent. Pentru un autoturism cu capacitate cilindrica medie, in luna ianuarie a anului curent, un proprietar platea pentru o polița obligatorie un tarif de minimum 630 de lei.

- Stocurile mai mici de mașini rulate au condus la creșterea prețurilor pe piața auto SH din Romania intrucat cererea a crescut. Prețurile au crescut pe piața auto second-hand din Romania, atat pentru mașini pe benzina, cat și pentru cele diesel sau 100%...

- Mare atentie daca vreti sa beti o ceasca de cafea la Budapesta! V-ar putea costa cat o masina second-hand. Patroana unui restaurant si fiul sau au fost retinuti si vor aparea in fata unui magistrat, dupa ce chelnerii din localul lor au fost prinsi de politisti solicitand plata unei note de plata de…