Stiri pe aceeasi tema

- In Regatul Unit va incepe in cateva zile vaccinarea impotriva COVID-19 dupa ce Agentia de Reglementare a Medicamentelor si Asistentei Medicale (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA) din aceasta tara a aprobat miercuri pentru utilizare vaccinul produs de Pfizer si BioNTec. Vaccinul,…

- UE ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor dezvoltate de Moderna si Pfizer / BioNTech la mijlocul lunii decembrie, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa un summit unde cele 27 tari au discutat despre o coordonare a masurile de combatere a pandemiei.…

- În momentul în care vaccinul împotriva coronavirusului devine disponibil, toate statele membre ale UE vor avea acces egal la doze, în același timp. Vaccinul dezvoltat de compania farmaceutica Pfizer și firma germana…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat vineri rapiditatea istorica cu care se desfasoara cursa pentru dezvoltarea vaccinurilor pentru combaterea noului coronavirus, dar a cerut ca toate ''realizarile stiintifice'' sa fie facute

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a aprobat un contract cu laboratoarele american Pfizer si german BioNTech in vederea achzitionarii a peste 300 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19, dintre care primele doze ar putea fi livrate pana la sfarsitul lui 2020, - cel de-al patrulea contract…

- Comisia Europeana va semna maine un contract pentru 300 de milioane de doze (150 de milioane de persoane pot fi vaccinate) din vaccinul anti-Covid dezvoltat de companiile Pfizer (SUA) și BioNTech (Germania), a anunțat astazi președinte CE, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al executivului…

- Vaccinul impotriva COVID-19 al Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, anunta luni cele doua laboratoare, in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP.