Stiri pe aceeasi tema

- Cumparaturile online raman pe un trend ascendent, iar ecommerce-ul romanesc se afla intr-o continua evoluție. Totuși, inflația incepe sa-și spuna cuvantul. Cristi Movila, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP la VTEX, ne-a vorbit intr-un interviu despre piața de ecommerce și cum va evolua aceasta…

- Piata de e-Commerce din Romania va creste, in 2023, cu 20%, atat fata de anul anterior, cat si comparativ cu perioada pandemiei, arata estimarile publicate, marti, de o platforma unica de identificare a produselor profitabile din magazine online.Conform analizei TRUDA, piata dedicata achizitiilor…

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a derulat, la comanda Asociației pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV), un amplu studiu sociologic la nivel național privitor la fenomenele contrabandei și contrafacerii in Romania. Studiul arata ca trei sferturi dintre intervievați…

- Cand vine vorba de cazinouri online, pasionatii trebuie sa stie ca pot juca pe bani reali fara a fi nevoie sa depuna bani de pe cardul propriu. Mai exact, in 2023 majoritatea cazinourilor online aleg sa ofere jucatorilor bonusuri fara depunere la inregistrare sub diferite forme, astfel incat jucatorii…

- Majoritatea romanilor considera ca puterea de cumparare a scazut in 2022 si sunt pesimisti cu privire la evolutia nivelului de trai in 2023, potrivit unui studiu IRES, derulat la comanda Asociatiei pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV). Studiul privitor la fenomenele contrabandei si contrafacerii…

- Sebastian Burduja, ministrul Digitalizarii, a anunțat ca romanii care vor sa obțina cazierul judiciar o pot face in mod gratuit pe platforma Ghiseul.ro. In același timp, Burduja a explicat ca un site privat percepe taxe pentru eliberarea acestui document, afacerea nefiind legala. Ministrul a mai precizat,…

- Sebastian Burduja a precizat, duminica seara, la Prima News ca digitalizarea in Romania a inceput tarziu. ”Transformarea digitala a Romaniei a inceput foarte tarziu, in ultimul an, cam un an si jumatate. Asta este realitatea. Alte state au facut lucrul acesta 8-10 ani de zile si au reusit sa duca…

- Piața de Retail Media din Romania va crește cu aproximativ 35%, in 2023, potrivit Footprints AI, companie romaneasca ce opereaza una dintre cele mai avansate platforme de Retail Media din lume. Rețelele de Retail Media vor atrage din bugetele de promovare redirecționate dinspre TV și advertising online,…