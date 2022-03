Stiri pe aceeasi tema

- "Domeniul in care activam noi este unul, probabil singurul, in care luam contact direct cu oameni aflati intr-unul dintre cele mai dificile momente ale vietii lor. Este o proba de tarie de caracter sa stii ca o persoana draga tocmai a trecut in nefiinta si sa trebuiasca sa sustii o conversatie telefonica,…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri proiectul de procedura de implementare pentru viitorul program Start-Up Nation 2022, prin care ar urma ca antreprenorii aflați la inceput de drum sa poata obține finanțari nerambursabile de la stat de cate 100.000 sau 200.000 de lei, cu anumite…

- O companie specializata pe dezvoltarea de software din Cluj-Napoca isi intareste prezenta pe piata din vestul Europei si deschide un birou in Germania. Oves Enterprise este reprezentata de Mihai Filip, CEO-ul companiei care a avut afaceri de aproape 14 milioane de lei la finalul anului 2021, declara…

- „Multe afaceri au crescut in perioade de criza insa depinde cat de repede se adapteaza” Cu o experiența de peste 15 ani in domeniul financiar-fiscal-contabil, expertul contabil Adriana Tufanoiu ofera servicii de contabilitate, expertiza contabila, consultanța fiscala, servicii de resurse umane, servicii…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Centrul Medical Unirea S.R.L. preia Life Line – Medical Center S.R.L. Centrul Medical Unirea este operatorul rețelei private de sanatate Regina Maria, activa pe piața prestarii de servicii medicale, oferind o gama larga de servicii clinice și paraclinice,…

- Grupul maghiar MOL a anuntat miercuri ca intra pe piata din Polonia prin achizitia a 417 statii de servicii Lotos, la nivel national, pentru suma de 610 milioane dolari. Astfel, MOL are potentialul de a deveni al treilea jucator pe piata locala de retail de combustibili. Ca parte a tranzactiei, PKN…

- In octombrie 1918 un grup de profesori și elevi de la Liceul „Petru Rareș” a inființat Asociația Sportiva Ceahlaul, primul club sportiv din Piatra Neamț. Ce s-a intamplat dupa știu majoritatea iubitorilor fotbalului și a istoriilor locale ( cateva amanunte aici ). In acest moment exista o echipa, Clubul…

- TCV este una dintre cele mai mari firme de asigurari din tara, care a adunat sub egida sa ofertele celor mai multi brokeri de asigurari care indeplinesc standardele legale de functionare. Astfel, reuseste sa ofere tuturor clientilor cele mai avantajoase polite care vizeaza toate dimensiunile posibile.…