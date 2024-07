Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati incadrate in grupa a II-a de munca, unui stagiu de cotizare in conditii speciale de munca, produce efecte sub aspectul majorarii punctajelor lunare…

- Procuratura Anticorupție a incetat proces penal pe licitația pentru inchirierea spațiilor comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinau. Informația a fost confirmata pentru Unimedia de catre reprezentanții instituției. „La data de 3 aprilie 2024, Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal…

- Polițiștii Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei desfașoara audieri, vineri, in legatura cu decesele survenite la Spitalul Clinic de Urgența "Sfantul Pantelimon" din București.

- Pierderile de asigurare rezultate in urma prabușirii unui pod in statul american Maryland, dupa ce o nava de containere s-a izbit de acesta, ar putea deveni cele mai mari pentru asiguratori dintre toate incidentele cu implicarea navelor. Despre aceasta relateaza presa locala, relateaza media.md {{740392}}Pierderile…

- Caravanei Docuart se intoarce la Brașov, unde proiecteaza la Cinema Modern . Caravana Docuart deschide șirul proiecțiilor de primavara la ediția numarul 11 cu orașul Brașov. In 10 și 11 aprilie aduce trei titluri importante la Cinema Modern: Cazul inginerului Ursu, Playback și Valuri pe uscat. Prima…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Dambovița, au documentat activitatea infracționala a mai multe persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 33 de ani, banuite de trafic intern și internațional de droguri de risc…

- In prima instanta, Tribunalul a respins in februarie 2024 cererile de suspendare a executarii, respectiv de anulare a HCLM Constanta nr. 177 27.04.2023, prin care a fost adoptat PUZ.PUZ ul pentru documentatia de urbanism in Cartierul Compozitorilor se afla in atentia judecatorilor de la Curtea de Apel…

- O mașina a poliției a fost luata pe sus de cațiva barbați, dupa ce aceasta a blocat accesul unei ambulanțe, care era intr-o misiune de serviciu. Cazul a avut loc astazi, la Cantemir, iar imaginile video au aparut pe rețelele de socializare.