- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 a inceput, iar motanul Ahile a prezis deja corect castigatoarea din primul meci, Rusia vs Arabia Saudita (scor 5 - 0). Mai mult, in 2010 caracatita Paul a ales echipa castigatoare in 12 din 14 meciuri la World Cup. Acum, in 2018, avem la dispozitie si unelte high-tech…

- Vladimir Draghia a intrat in posesia premiului de 100.000 de euro de la Exatlon Romania și l-a donat in direct la o emisiune de la Kanal D. Vladmir Draghia este primul caștigator al concursului Exatlon Romania , care s-a desfașurat in Republica Dominicana. Vladimir Draghia a anunțat ca doneaza toți…

- Astazi va debuta editia cu numarul 21 a Campionatului Mondial, cu ocazia meciului dintre Rusia si Arabia Saudita. Imaginea acestui turneu final il intruchipeaza pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963. PROGRAMUL GRUPELOR Cupa Mondiala de fotbal incepe joi, meciul de deschidere…

- Imediat dupa victoria de titlu cu Viitorul, Dan Petrescu a anunțat ca va fi pe banca feroviarilor si in stagiunea viitoare. ”Imi doresc sa facem mai mult. Voi discuta cu patronii. Sigur, in gupele Champions League este imposibil sa ajungem, dar in grupele Europa League putem ajunge. Și aici…

- "Este vorba despre o colaborare foarte reusita. O echipa capabila, niste oameni deosebiti, care au infiintat un teatru al lor, colegii mei toti actori, mai tineri decat mine, si iata un premiu pe care mi-as fi dorit sa fie dat unui actor mai tanar. Eu sunt vechi, sunt de 62 de ani pe scena. Am mai luat…

- Calificat in semifinalele Champions League, unde Bayern va juca iar impotriva lui Real Madrid, marele sau rival european, Jupp Heynckes a criticat cluburile și managerii lor care investesc masiv, incercand sa ia cei mai buni jucatori pentru a cuceri rapid Europa și lumea fotbalului. ...

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times. Proiectele ar urma sa genereze venituri de cel putin 25 de miliarde de dolari.…

- O companie oradeana a ajuns in finala celei mai importante competitii de business din Europa. Profilata pe dezvoltarea de softuri, Qubiz a fost remarcata pentru dezvoltarea din ultimii ani si grija pe care o are fata de angajati.