- Cafeaua este una dintre cele mai populare bauturi din lume. Puține persoane iși pot incepe ziua fara o cafea calda și aromata. Exista mai multe tipuri de cafea, printre care Arabica sau Robusta, dar și diferite feluri de a le prepara. Tu știi care este diferența dintre espresso și americano? Afla raspunsul…

- Pariurile online au revoluționat industria jocurilor de noroc in ultimii ani, oferindu-ți posibilitatea de a te bucura de o gama variata de opțiuni de pariere direct de pe dispozitivele electronice, fara a mai fi nevoie sa mergi la cazinourile tradiționale sau sa participi la evenimente sportive.…

- ”Buna dimineața, la cafeluța!” se zice și in China, dar cu ceva in plus: o mica picatura de alcool. Practica este la mare moda in China, acolo unde și-au dat mana un mare producator de bauturi spirtoase și un mare lanț de cafenele.

- Consiliul Județean Maramureș iși va aduce contribuția la realizarea a inca unei piețe tradiționale in județ, mai exact in comuna Ariniș. In acest sens, zilele trecute, consilierii județeni au aprobat ”incheierea unui Acord de Parteneriat intre U.A.T Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș…

- Facuta din radacina de cicoare prajita, bautura de cicoare este adesea considerata un produs specific doar bucatariei in New Orleans. Dar cautand sa aflam de ce oamenii de acolo o prefera, am intalnit mai multe variante de a inlocui cafeaua tradiționala,

- 19-20 august: Zilele lemnarilor din Munții Apuseni, pe Varful Petreasa din comuna Horea. Spectacole folclorice și hora moțeasca Tradiționala sarbatoare a Zilelor lemnarilor din Munții Apuseni va avea loc in weekendul 19 – 20 august, pe Varful Petreasa (cota 1600) din comuna Horea. Din program nu va…

- Cafeaua este cea mai indragita bautura a momentului, fara de care mulți nici macar nu iși incep ziua. Daca te-ai plictisit de gustul comun și vrei ceva special, iata cel mai tare truc. Exista un ingredient-minune, care ii da un gust de care nu te vei mai satura. Numai așa vei bea cafeaua de acum […]…

- Pe Valea Farașeștiului, langa Peștera Romanești, va avea loc sambata și duminica Nedeea romanilor de pretutindeni. Tradiționala manifestare ajunge anul acesta la ediția cu numarul 49.