Stiri pe aceeasi tema

- Zi neagra pentru trei persoane, dupa ce o explozie puternica a avut loc intr-o casa din Timișoara, in aceasta dimineața. La scurt timp dupa incident, casa a fost cuprinsa de flacari, iar locatarii au reușit in cele din urma sa se autoevacueze. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs din cauza…

- Controversatul rapper Kanye West a spus ca vrea sa aduca industria muzicala in secolul 21. Starul de 43 de ani a deplans pe Twitter industria muzicala din ziua de astazi. El a scris, potrivit contactmusic.com, pe rețeaua de socializare: „VOM MUTA INTREAGA INDUSTRIE MUZICALA IN SECOLUL 21. VOM SCHIMBA…

- Un echipaj din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei, in timp ce efectua serviciul de patrulare, a oprit in trafic pentru control pe strada Prisosului din com. Rașca o autoutilitara care era incarcata cu material lemnos. Autoutilitara era condusa de catre un barbat de 42 ani din Rașca care a…

- Incredibil, dar adevarat! Starul galez Spencer Wilding, care a jucat in filme de succes si a detinut rolul lui Darth Vader din ”Razboiul Stelelor”, se face spalator de geamuri, potrivit click.ro. ”Daca folosesc forta unui personaj pe care l-am jucat, toate geamurile se spala deodata”, a glumit starul.…

- Margherita a intrat intr-un nou conflict, in urma cu scurt timp, cu angajatele unei societați comerciale. In momentul in care polițiștii au ajuns in respectiva locație, Margherita plecase deja, potrivit click.ro. Oamenii legii au fost solicitați de angajatele care susțin ca au fost agresate. A fost…

- Scopul acestui parteneriat este promovarea investițiilor responsabile și evidențierea importanței standardelor ESG in randul participanților pe piața locala de capital. Adrian Tanase, Director General, BVB: Consideram acest proiect un pilon important in planurile noastre de dezvoltare a infrastructurii…

- Primul sunet de clopoțel din noul an școlar a venit ieri cu multe emoții, atat pentru copii, cat și pentru parinți. Imbracați in uniforme, cu codițe sau tunși frumos, cu ghiozdanele in spate și cu masca pe nascuc, copiii vedetelor au pașit in salile de clase cu regulile pandemiei deja invațate, noteaza…