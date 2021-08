Riscul ca o persoana vaccinata sa se infecteze, fie și in cazul variantei Delta, este de circa 8 ori mai redus, spune medicul Valeriu Gheorghița. Totuși, varianta Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasa, reușește uneori sa pacaleasca anticorpii și sa infecteze inclusiv persoanele cu schema completa de vaccinare, insa evoluția bolii in cazul lor este alta decat in cazul persoanelor nevaccinate. De multe ori fac forme ușoare sau medii de boala și nu au nevoie de spitalizare sau de terapie intensiva.