Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care operatorii economici decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi.Premierul Florin Citu a declarat vineri seara ca cei care participa la evenimente sau merg la fitness pot fi verificați daca…

- Patronii salilor de fitness sau organizatorii de evenimente care decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi. Daca nu doresc sa faca aceste verificari, operatorii economici pot alege scenariul ocuparii salilor…

- Guvernul ia in calcul relaxarea unor restricții pentru persoanele vaccinate Florin Cîtu. Foto. gov.ro Guvernul ia în calcul relaxarea unor restricții pentru persoanele vaccinate anti-COVID-19, daca la 1 iunie se va atinge ținta de cinci milioane de persoane…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca petrecerile private ar putea fi permise din luna iunie doar daca populația se vaccineaza. Acesta a vorbit despre marile evenimente și a dezvaluit ce a discutat cu organizatorii. „Am avut discuții cu organizatorii de evenimente, la Cluj și la București m-am intalnit…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca, daca se atinge tinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunta la masca de protectie la plaja, sau in drumetiile montane. Premierul anunta si facilitati pentru cei vaccinati, respectiv faptul ca restaurantele ar putea functiona…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca se poate discuta despre organizarea de festivaluri si concerte in acest an, de a reveni la o viata normala, doar cu o campanie de vaccinare anti-COVID de succes, precizand ca a avut o discutie pe acest subiect, alaturi de primarul Emil Boc, cu organizatorii…

- Operatorii economici vor organiza centre de vaccinare, iar angajații se vor imuniza fara programare in platforma. Listele cu doritori vor fi trimise Direcției de Sanatate Publica iar acestea vor livra dozele de vaccin. Vicepreședintele Comitetului Național de Vaccinare, Andrei Baciu a spus: ”Listele…

- Premierul Florin Citu a declarat ca hotararea de Guvern privind noile masuri va fi publicata vineri in Monitorul Oficial, insa a discutat cu seful DSU Raed Arafat si au stabilit ca noile restrictii vor fi aplicate incepand de duminica pentru ca operatorii economici sa aiba timp sa se pregateasca.…