De cand Rusia a invadat Ucraina in 2022, președintele Vladimir Putin și alte voci de la Kremlin au amenințat frecvent Occidentul cu armele nucleare. In aproape doi ani și jumatate de lupte, Occidentul a oferit Ucrainei arme avansate in valoare de miliarde de dolari, dintre care unele au lovit teritoriul rusesc. Cum ar putea recurge […] The post Ce trebuie sa știe Occidentul despre doctrina nucleara a Rusiei first appeared on Ziarul National .