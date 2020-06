Ce trebuie să știe elevii care participă la examenul de Evaluare Națională. Monica Anisie a anunțat acum Potrivit ministrului, la examenul de Evaluare Naționala 2020 elevii vor putea avea acces in sala pana la ora 08.30. De asemenea, la intrare, acestora li se va lua temperatura, iar pentru a fi evitate erorile, procedura de masurare a temperaturii poate fi reluata de 3 ori. ”Ii anunț pe toți elevii și parinții ca accesul in centrul de examen se va face pana la ora 08.30 de minute. Fiecare unitate de invațamant a stabilit un grafic in așa fel incat sa nu existe la poarta școlii aglomerație și sa se respecte masurile de prevenire și combatere a imbolnavirilor. Prin urmare, la poarta unitații de invațamant,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

