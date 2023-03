Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa-i retraga autorizația de funcționare companiei Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA.Astfel, marea intrebarea a clienților Euroins este ce vor face acum, in cazul in cazul unui accident.In acest context, Euroins a venit cu un mesaj pentru toți…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de... The post FGA: Ce trebuie sa știe clienții Euroins care au de recuperat bani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune despre falimentul Euroins, ca „statul trebuie sa aiba mai…

- Polițele de asigurare incheiate de clienți la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronunțarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, transmite Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania. Fii la curent cu cele…

- Ce se intampla cu polița RCA, in cazul falimentului unei companii de asigurari. Cine platește in cazul unui eventual accident Polița de asigurare RCA ramane in continuare valabila o perioada, dupa falimentul unei companii de profil. Informația este utila, in condițiile in care peste 2,5 milioane de…

- Consiliul ASF a decis sa ridice autorizația companiei de asigurari Euroins. Ce se intampla cu milioanele de clienți ai companiei. Cel mai important jucator de pe piața RCA, cu 2,5 milioane de clienți, urmeaza sa intre in insolvența. In acest domeniu Romania are un exemplu recent - falimentul City Insurance.

- Denumita și „perla energiei romanești”, Hidroelectrica s-a dezvoltat din ce in ce mai mult spre furnizarea de energie electrica direct consumatorilor finali. Iar, in condițiile in care unora dintre clienții casnici ai companiei le expira contractele de furnizare de energie electrica incheiate acum un…

- Marius Pirjol, Head of Customer Operations Enel Romania, a explicat cum se va aplica plafonarea in cazul romanilor cu mai multe locuri de consum, familiile monoparentale sau cu cel putin trei copii. De asemenea, a explicat care va fi situatia celor care au nevoie de aparate medicale. "Actuala lege prevede…