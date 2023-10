Ce trebuie să știe cei cu PFA și PFI în 2024 Pachetul de modificari fiscal bugetare asumate de Guvernul Ciolacu, mai exact Legea 296/2023, lovește in 2024 și in profesiile liberale, deținatorii de PFA sau PFI.. Persoanele care se incadreaza intr-una dintre acest categorii trebuie sa țina cont de noile modificari. Modificarile fiscal-bugetare in 2024, pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament, implica o serie de modificari și pentru persoanele cu profesii liberale, cei care sunt PFA, PFI, lucreaza intr-o intreprindere familiala sau intreprindere individuala. Aceștia trebuie sa țina cont ca toate contribuțiile la CAS și CASS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

