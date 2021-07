Vaccinul anti-Covid-19 produs de Oxford/AstraZeneca are un risc scazut asupra formarii cheagurilor de sange. Un studiu confirma ca majoritatea problemelor de coagulare a sangelui apar dupa administrarea primei doze. Studiul, publicat in jurnalul medical Lancet, a gasit ca rata estimata de tromboza cu sindrom de trombocitopenie (TTS) dupa prima doza era de 8,1 per milion […] The post Ce trebuie sa știe cei care fac rapelul cu AstraZeneca. Cercetatorii au oferit informația momentului first appeared on Ziarul National .