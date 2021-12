Ce trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului Persoanele care vor sa aplice pentru indemnizația de creștere a copilului este bine sa știe inainte daca se incadreaza intr-o astfel de categorie. Ce trebuie sa știe cei care aplica pentru indemnizația de creștere a copilului? Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala din cadrul Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale ofera toate informațiile referitoare la indemnizația de creștere a copilului. Ce trebuie sa știe cei care aplica pentru indemnizația de creștere a copilului Astfel, pot beneficia de indemnizația de creștere a copilului persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis ca, incepand cu luna ianuarie, alocația de stat pentru copii sa fie majorata și sa se acorde, in mod excepțional, o indemnizație suplimentara pentru persoanele cu dizabilitați, a anunțat, ieri, Ministerul Muncii. Astfel, alocația de stat pentru copii crește, incepand cu 1 ianuarie 2022,…

- Persoanele care transporta numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult, acesta trebuie declarat autoritaților competente din statul membru prin care aceștia intra sau ies din Uniunea Europeana și trebuie sa-l puna la dispoziția lor pentru control. Conform unei Hotarâri de Guvern, publicata…

- Peste jumatate de milion de romani au depus deja cereri pentru ajutoarele de incalzire: Ce spune ministrul Muncii despre cei care nu indeplinesc conditiile de acordare Peste jumatate de milion de romani au depus deja cereri pentru ajutoarele de incalzire: Ce spune ministrul Muncii despre cei care nu…

- Peste 500.000 de romani au depus cereri pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece si pentru suplimentul de energie acordat prin Legea consumatorului vulnerabil au fost depuse deja la primarii. “Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire…

- „Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece și pentru suplimentul de energie acordat pe tot parcursul anului, prin legea consumatorului vulnerabil. Persoanele singure cu venituri de pana la 2053 lei și familiile cu venituri…

- Dupa ce Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) a contestat, joi, restricțiile care limiteaza accesul populației in magazine, a venit și reacția lanțului cora care permite intrarea in hipermarketurile sale aflate in incinta unor centre comerciale pentru toți consumatorii, indiferent…

- Dupa ce Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) a contestat, joi, restricțiile care limiteaza accesul populației in magazine, a venit și reacția lanțului cora care permite intrarea in hipermarketurile sale aflate in incinta unor centre comerciale pentru toți consumatorii, indiferent…