- Astfel, potrivit prevederilor art.103 alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare. Potrivit prevederilor art.106 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar…

- Sistemul pensiilor private a avut o evoluție solida, in ciuda tuturor problemelor generate de pandemia Covid-19, ceea ce arata ca acesta reprezinta o soluție viabila pentru economisirea pe termen lung, dar este...

- Centrul de Apel al Casei Nationale de Asigurari Sociale este solicitat pentru consultatii, zilnic, in mare parte de catre pensionari. In acest sens, am selectat cele mai frecvente, 3 intrebari, legate de sistemul public de pensii. Care sint criteriile de stabilire a pensiei pentru limita de virsta?…

- Fondurile de pensii private obligatorii, in creștere. Activele, substanțial mai mari ca anul trecut! Fondurile de pensii private obligatorii aveau la sfarșitul lunii trecute active in valoare de aproximativ 87 de miliarde de lei, in creștere cu aproape 25% comparativ cu septembrie anul trecut. Potrivit…

- Ministerul Sanatatii: Certificatul verde va fi obligatoriu pentru personalul medical. Cei care refuza pot fi concediati Certificatul digital al UE privind COVID-19 va fi obligatoriu pentru personalul medical, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii. Cei care nu au certificat vor fi suspendati…

- Ministerul Sanatații a publicat, luni, in transparența decizionala, proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Potrivit documentului, personalul medical din spitalele publice și private…

- Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.PROIECTE DE ORDONANTEPROIECT DE ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscalProiectul poate fi consultat la adresa: https: sgg.gov.ro 1 wp content uploads…