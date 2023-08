Ce trebuie să se ni mai întâmple ca să înțelegem că sistemul e putred de Pavel Lucescu Nu știu care-i soluția, știu doar ca așa nu mai merge. De ani de zile sistemul da rateu dupa rateu, producand drame pe banda rulanta și nimeni nu se sinchisește cu adevarat de nimic. Vorbeam recent cu un amic, medic tanar cu vreo zece ani de experiența in sistemul de stat și la intrebarea mea, care e dupa parerea ta cea mai mare problema a sistemului de sanatate, mi-a raspuns fara sa stea pe ganduri: haosul. M-a suprins. Percepția mea și a majoritații e alta, iar dintre problemele din sanatate, corupția ar fi cu siguranța pe primul loc. Ce mi-a spus amicul mai departe, aș sintetiza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

