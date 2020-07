Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a purtat sambata, pentru prima data de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, masca de protectie in public, anunta BBC preluat de news.roCotele la pariuri pentru Primaria Capitalei: cați bani iți pot aduce Gabriela Firea sau Nicușor Dan Presedintele american…

- Donald Trump a purtat masca pentru prima data in timpul unei vizite la Spitalul Militar Walter Reed, unde s-a intalnit cu militari raniti si cu personalul medical. Si nu a fost orice masca, ci una personalizata, de culoare albastru inchis, in ton cu costumul pe care il purta, și cu sigla prezidențiala…

- De ce nu mai poarta romanii masca de protecție, deși in Romania exista o explozie a numarului de cazuri noi de coronavirus? Au fost raportate peste 1.500 de imbolnaviri in ultimele patru zile, iar autoritațile se pregatesc pentru ce e mai rau, inclusiv pentru o posibila revenire la starea de urgența.

- Insa disconfortul resimtit atunci cand transpiri pe sub masca pare sa fie cea mai mica problema. Specialiștii atrag atentia ca exista situații in care organismul se poate deshidrata. Concret, purtarea maștii poate impiedica aerul rece sa ajunga in plamani, ceea ce poate determina dificultați in respirație,…

- "Masca ne apara contra contaminarii cu tot ce inseamna agenți microbieni care se transmit pe cale aerogena. Avem experiența programului de control al tuberculozei. Oricare dintre noi trebuie sa poarte masca, inclusiv pacienții cu afecțiuni cronice obstructive, astm. Sunt recomandarile Societații…

- Ludovic Orban susține ca presedintii PSD si PRO Romania, Marcel Ciolacu si Victor Ponta , ar putea fi amenda ti pentru ca nu s-au conformat masurii de a purta masca in spațiile inchise, mai exact in Camera Deputatilor, noteaza Agerpres . „Pot fi amendati. Oricum, un comportament total incorect din partea…

- Qatarul a inceput de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume impotriva persoanelor care nu poarta masca de protectie in public, pedepsele putand ajunge pana la 3 ani de inchisoare, transmite AFP.Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de masti de protectie in public,…

- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a explicat ca purtarea unei maști de protecție nu este necesara chiar la tot pasul. Specialistul a explicat ce exagerari a observat, in randul romanilor.