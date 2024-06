Ce trebuie să pui în lapte la fiert ca să nu se mai prindă de oală Unul dintre cele mai simple și eficiente trucuri pentru a preveni lipirea laptelui de oala este sa clatești vasul cu apa rece inainte de a adauga laptele. Acest strat subțire de apa acționeaza ca o bariera protectoare intre lapte și suprafața cratiței. Iata pașii pe care trebuie sa-i urmezi:Clatește oala: Inainte de a pune laptele in oala, clatește bine vasul cu apa rece de la robinet. Asigura-te ca apa acopera complet fundul și pereții oalei.Adauga laptele: Dupa ce ai clatit oala cu apa rece, poți adauga laptele. Acest truc va preveni formarea unui strat de lapte ars pe fundul oalei și va face… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

