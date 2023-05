Ce trebuie să plantezi lângă castraveți, de fapt. Așa vei avea o recoltă bogată în fiecare an Cultivarea castraveților cu plante insoțitoare poate fi benefica pentru gradina ta, oferindu-ți un spațiu de plantare suplimentar și creand o gradina biodiversa. De asemenea, te poate ajuta la combaterea daunatorilor și a bolilor. In cele ce urmeaza, și dupa ce am consultat cațiva experți in gradinarit, iți spunem ce trebuie sa plantezi langa castraveți, de […] The post Ce trebuie sa plantezi langa castraveți, de fapt. Așa vei avea o recolta bogata in fiecare an appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii mai este momentul așteptat de toți cei pasionați de agricultura: cultivarea legumelor. Pentru a va putea bucura de legume sanatoase și proaspete, primul lucru pe care trebuie sa il stapaniți foarte bine este ordinea legumelor in gradina. De aceea, in materialul urmator va aratam in…

- Este un aliment de baza pentru romani, versatil, deloc costisitor, nelipsit din majoritatea rețetelor preferate ale oamenilor din toate colțurile țarii. Daca vrei sa te bucuri de o recolta bogata și de buna calitate, va fi nevoie sa ții cont de cateva sfaturi. Afla, din randurile de mai jos, cum plantezi…

- Ruda apropiata a cepei, usturoiul este una dintre cele mai des intalnite plante din gradinile romancelor. Bulbul ferm este utilizat de gospodine pentru a condimenta numeroase tipuri de mancare. Playtech Știri iți explica ce este interzis sa plantezi langa usturoi in curte, pentru a te bucura de o cultura…

- Vrei sa te bucuri și tu de o cultura bogata de fructe in acest an? Playtech Știri iți explica ce este interzis sa plantezi langa capșuni. Trebuie neaparat sa ții cont de acest detaliu, daca vrei ca plantele sa nu moara timpuriu. Iata despre ce este vorba! Cum sa ai recolta bogata de capșuni Capșunile…

- Cultivarea strugurilor a fost o tradiție indelungata in multe gradini casnice. Gradinarii se bucura cu adevarat de gustul proaspat al strugurilor cultivați acasa. Cu toate acestea, munca de intreținere a viței de vie poate fi o provocare. Ca și in cazul altor culturi pomicole, vița de vie are nevoie…

- In luna aprilie, gospodinele au o perioada foarte aglomerata in gradina. Una dintre principalele sarcini pe care trebuie sa le bifeze este plantatul de legume. Vrei și tu sa te bucuri de recolte bogate? Playtech Știri iți explica ce este interzis sa plantezi langa ceapa in curte. Daca vei proceda astfel,…

- Multe gospodine obișnuiesc sa cumpere cartofi din piața sau de la magazin. Insa tuberculii proaspeți, din propria gradina, au o aroma aparte, ce nu poate fi inlocuita. Playtech Știri iți explica cum sa procedezi pentru a te bucura de o recolta bogata, daca vrei sa-i cultivi tu. Vezi mai jos ce sa nu…

- Daca vrei sa te bucuri de o recolta bogata de ardei, nu trebuie sa le asiguri doar multa caldura și lumina. Este necesar sa fii atent și la alte detalii, precum legumele care ii inconjoara. Iata ce este interzis sa plantezi langa ardeii din gradina! Cum poți sa obții o cultura bogata de ardei Ardeii…