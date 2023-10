Stiri pe aceeasi tema

- Nadd Hu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țara a ajuns in echipa lui Catalin Scarlatescu. Chef-ul i-a acordat o șansa de a merge mai departe, dupa ce a demonstrat cat de bine se descurca in bucatarie.

- In ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, Irina Fodor a avut o apariție de senzație care a impresionat cei 120 de concurenți, dar și pe cei trei chefi: Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Preselecțiile au ajuns la final, iar bootcamp-ul a debutat intr-un…

- Simona Gavril i-a emoționat pe jurați cu povestea ei de viața și cu dezvaluiri din copilaria ei. O replica data de concurenta l-a determinat pe Catalin Scarlatescu sa o imbrațișeze, la Chefi la cuțite sezonul 12.

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu primsc vizita unui Chef patiser celebru din Franța, Tal Spiegel, care vrea sa-i impresioneze pe jurați cu creația sa culinara.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- In episodul cu numarul 5 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din data de 6 septembrie 2023, o concurenta a primit o a doua șansa din partea juraților. Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au fost de acord ca Gabriela Iulia Condescu, patiser de meserie, sa gateasca un desert,…

- In aceasta seara, in ediția cu numarul patru a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un puști in varsta de 18 ani a reușit sa ii impresioneze pe chefi cu preparatul pe care a ales sa il gateasca. Chef Scarlatescu i-a oferit cuțitul de aur.

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…