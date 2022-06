Ce trebuie sa faci, printre altele, daca ai facturile crescute foarte mult la energie electrica?

Stiri pe aceeasi tema

- Facturile la energie au crescut din ce in ce mai mult in ultima perioada. Avocatul Adrian Cuculis ne avertizeaza sa fim foarte atenți la contractele de furnizare a energiei. Ce trebuie sa avem in vedere? Ce se intampla cu facturile la energie Avocatul Adrian Cuculis ne sfatuiește sa cerem furnizorului…

- Facturile la energie cresc vertiginos și o mulțime de oameni depun eforturi pentru a reduce consumul și a menține costurile la un nivel scazut. O modalitate de a face asta ar putea fi alegerea momentului cand sa spalați hainele la mașina de spalat.

- Romanii ar putea fi scutiți de plata facturilor uriașe, mai ales atunci cand se produc erori din cauza faptului ca nu dau indexul la timp. Dupa ce lunile trecute, am asistat la o intarziere a facturilor din cauza compensațiilor, furnizorii de energie au facturat cu mult peste consumul lunar al unor…

- ADVERTORIAL. In ultimele luni preturile de pe facturile de gaze si energie electrica au fost tot mai mari, astfel ca oamenii au inceput sa se ingrijoreze in acest sens. Este dificil sa platesti facturile din moment ce acestea au ajuns si sa se tripleze fața de valorile din perioada asemanatoare a anului…

- Cat vor plati romanii la energie electrica și gaze de la 1 aprile: Facturile calculate de specialiști Cat vor plati romanii la energie electrica și gaze de la 1 aprile: Facturile calculate de specialiști O serie de consumatori vor plati energia electrica la pretul pietei, care este mai mare decat plafonarile…

- Cresc facturile la energia electrica. ANRE a adoptat noile tarife de distribuție care vor fi practicate de companiile din sector, operate de grupurile Enel, Electrica, E.On și CEZ incepind cu 1 aprile 2022, timp de un an. Tarifele sunt evident mai mari, pentru a putea acomoda in principal creșterea…

- Analiștii aproximeaza ca o treime din consumatorii casnici de energie electrica nu vor beneficia de masurile de sprijin decise de guvern pentru ca depașesc plafonul maxim impus, adica 300 de kilowati-ora pe luna. Potrivit analizei Asociatiei Energie Inteligenta cei care nu se vor incadra in plafon,…

- Directorul general al Electrica, Corina Popescu, semnaleaza ca pe segmentul de distributie a energiei electrice lucrurile arata in continuare cu minus si ca trebuie regasit echilibru in sector, in momentul de fata acesta fiind pierdut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…