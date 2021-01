Stiri pe aceeasi tema

Consumul regulat de ardei iute mai des de patru ori pe saptamana este asociat cu o reducere a riscului de deces din cauze cardiace si cerebrovasculare, conform unui studiu efectuat in Italia, citat luni de Press Association.Potrivit studiului publicat in Journal of the American College of Cardiology,…

- Eduard Novak, noul ministru al Tineretului și Sportului, vrea ca in fiecare zi orele de la școala sa inceapa cu 45 de minute de mișcare. ”Imi doresc ca fiecare copil sa știe sa inoate, sa patineze. Minim. Și trebuie implicat sistemul educațional in sport. Haide sa gasim alta formula de educație…

- Consumul regulat de ardei iute, mai des de patru ori pe saptamina, este asociat cu o reducere a riscului de deces din cauze cardiace si cerebrovasculare, conform unui studiu efectuat in Italia, citat de Agerpres. La studiul care s-a intins pe durata a opt ani au participat peste 22.000 de persoane.…

- Circa 10.000 de politisti vor actiona zilnic, in strada, in perioada 28 noiembrie - 1 decembrie, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier si mentinerea ordinii si sigurantei publice, precum si pentru verificarea respectarii masurilor impuse pentru limitarea…

- Toti adultii ar trebui sa faca minimum 150 de minute de activitate fizica intensa pe saptamana, pentru bunastarea si sanatatea mintala in timpul pandemiei de COVID-19, a recomandat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite digi24.ro.

- In ultimele 48 de ore, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Dolj, D.S.V.S.A, D.S.P, A.N.P.C. si I.T.M. Dolj, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor…

- Cand cunoști pe cineva care iți place, dar te prefaci greu de cucerit la inceputul relației, ai șanse mai mari sa atragi persoana respectiva? Cercetari recente arata ca acest lucru este posibil. Avem tendința sa ne placa oamenii care ne plac și ei pe noi – o trasatura umana de baza pe care psihologii…

- Oamenii de știința au descoperit ca consumul anumitor alimente duce la inflamații cronice și la dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Rezultatele studiului sint publicate in revista Journal of the American College of Cardiology. Potrivit iz.ru, oamenii de știința au dezvoltat un indice nutrițional pro-inflamator…