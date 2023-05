Ce trebuie să faci în cazul în care pierzi sau îți este furat paşaportul în 2023 Romanii pot calatori in țarile membre ale UE pe baza carții de identitate, insa daca vor sa iasa din spațiul european vor avea nevoie de pașaport. Fiind vorba despre un document foarte important pentru titular se recomanda pastrarea lui intr-un loc sigur, de preferat acasa. Cum iti recuperezi pasaportul in 2023 Iata cum trebuie sa […] The post Ce trebuie sa faci in cazul in care pierzi sau iți este furat pasaportul in 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

