Stiri pe aceeasi tema

Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta șef gospodarire comunala, șef formație muncitori și secretar școala .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs…

Schimbari majore in privința vaccinarii. Acestea sunt persoanele care vor fi imunizate fara programare Persoanele care fac dializa si cele care nu se pot deplasa se vor putea vaccina la domiciliu…

Un nou simptom al coronavirusului- Limba COVID Pacienții recent infectați cu noul coronavirus au avut o serie de infecții bucale, arata ultimele studii legate de coronavirus.

Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile in Romania. Vezi lista restrictiilor, la noi in tara Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, in ședința de luni, hotararea prin…

Ați avut aceste simptome? Este posibil sa fi avut COVID fara sa știți In ciuda raportarilor zilnice venite din partea autoritaților, care arata cate persoane au fost infectate cu coronavirus,…

Dezvaluire de ultima ora : Vezi cat dureaza imunitatea dupa vaccinul anti-Covid Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. Romania va primi…

Ce se intampla cu romanii care refuza sa faca vaccinul anti-covid Dr. Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat ca „etapa 1 de vaccinare se va termina la sfarsitul…