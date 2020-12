Sfantul Vasile s-a nascut in Cezareea Capadochiei, din parinti credinciosi si instariti, Emilia si Vasile, tatal sau fiind dascal in cetate. A trait intre anii 330 si 379. Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, o leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise 50 de ani. Ce trebuie sa faci in aceasta zi De Sfantul Vasile exista obiceiul de a ura. De aceea in ziua de Anul Nou, copiii umbla…