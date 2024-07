Stiri pe aceeasi tema

- Valuri de deseuri sunt pe litoralul romanesc, iar numarul turistilor in crestere de la an la an, numarul insuficient de puncte de colectare separata a deseurilor si lipsa de educatie a populatiei sunt doar cateva dintre motivele pentru care judetul Constanta nu isi poate indeplini tintele de mediu,…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, recent, doua seminare online privind respectarea standardelor de etica si integritate academica in contextul utilizarii tehnologiilor specifice inteligentei artificiale.Potrivit unui comunicat pus la dispozitie de reprezentansii UOC, activitatile…

- In perioada 9 10 iulie, a avut loc intalnirea de lansare a proiectului EX AQUA la Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" INCDM din Constanta. Acest eveniment a marcat inceputul unei initiative de transformare si stimulare a acvaculturii algelor marine in regiunea Marii…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, joi, la Tulcea, ca apa Marii Negre este sigura pentru imbaiere. El a facut aceasta declaratie in contextul in care, miercuri, au fost discutii despre o posibila poluare in apropierea plajei din Constanta.

- Pescarii din zona plajei din Constanța a fost cei care au sesizat, miercuri dimineața, apariția acelor pete, cel mai probabil de produs petrolier, și au alertat autoritațile, care au anunțat ca se vor deplasa in zona, vor preleva probe și vor incerca sa stabileasca despre ce este vorba cu exactitate.Cel…

- Te pregatești sa-ți petreci vacanța pe litoralul romanesc? Daca da, s-ar putea sa-ți schimbi planurile, deoarece tocmai s-a descoperit ca nivelul toxinelor din apa Marii Negre a crescut. Cei de la DSP și de la DSVSA au constatat, potrivit buletinelor de analiza din ultima perioada, ca s-au inregistrat…

- Apele Marii Negre de pe litoralul romanesc prezinta un nivel alarmant de toxine, conform ultimelor analize efectuate de autoritațile sanitare. Aceasta situație a dus la interzicerea pescuitului de scoici in zonele afectate, precum Agigea și Mangalia.

- Fenomenul a aparut in urma valurilor foarte mari care au lovit țarmul pe perioada iernii. Specialiștii spun ca totul va reveni la normal in momentul in care dunele de nisip vor incepe sa se așeze. Totodata, salvamarii trag un semnal de alarma și avertizeaza turiștii sa nu se avante in larg și sa fie…