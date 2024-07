Stiri pe aceeasi tema

- Nu de puține ori ne-am confruntat cu ambuteiaje, trafic infernal, și ore pierdute pe drum, la intoarcere in Romania, din Grecia, Turcia sau Bulgaria. Așa ajungem in situația de trece de la relaxare la nervi și stres. Dar, daca nu știai, exista grupuri pe rețelele de socializare care iși pit furniza…

- Canicula a cuprins Romania, dar și Europa se topește sub valul de caldura. In cele mai populare destinații de vacanța, temperaturile trec de 40 de grade Celsius. De altfel, traversam cel mai lung val de canicula din istorie, cu peste 10 zile in care mercurul din termometre nu a coborat sub 35 de grade.

- Romanii care vor sa ajunga in Bulgaria, Grecia sau Turcia au la dispozitie mai multe variante de trecere a frontierei pentru a evita aglomeratia. Lucrarile la podul Giurgiu-Ruse au inceput pe 10 iulie si vor dura 730 de zile. Circulatia pe pod, alternativ Pe durata lucrarilor, circulația pe pod se va…

- Romanii care au vizitat Grecia in 2024 sugereaza in mare parte traseul prin Veliko Tarnovo, de la Ruse pana la vama Kulata, la granița Bulgariei cu Grecia. Chiar daca acest traseu este mai lung, este preferat in detrimentul celui mai scurt prin Pleven. „Drumul e mai bun și nu treci prin multe localitați”…

- In general iulie era cea mai calda luna din an, insa august devine tot mai des „lider” la caldura. Luna august a fost mai calda decat iulie in jumatate dintre ultimii ani și au fost tot mai des cazuri in care in ultimele zile din august, in loc sa fie mai racoare, fiindca se apropia […] Articolul Cat…

- Thassos este una dintre destinațiile turistice preferate de romani. Turiștii aleg Grecia datorita peisajelor de vis și prețurilor mai mici, dar cat de mici? O romanca care a fost in vacanța acolo a oferit toate detaliile. Prețurile pe insula Thassos. Cat de ieftina este Grecia? Romanii care și-au rezervat…

- Cat costa 1 litru de motorina sau benzina in Grecia, Bulgaria sau Turcia și unde este mai convenabil sa faceți plinul daca va aflați in calatorie? Prețurile carburanților au crescut extrem de mult in ultima perioada, insa acestea variaza in funcție de țara. Unde este mai avantajoasa achiziționarea de…

- Toți romanii care au planificat o vacanța in Grecia vara aceasta trebuie sa cunoasca noile reguli. Acestea se aplica celor care doresc sa calatoreasca cu feribotul. Despre ce este vorba, aflați in randurile urmatoare. Reguli noi de calatorie pentru romanii care aleg Grecia Grecia se numara printre destinațiile…