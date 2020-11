Stiri pe aceeasi tema

- Masurile vor intra in vigoare la data de 9 noiembrie 2020, ora 00:00, conform Ministerului Afacerilor Externe. GAME OVER. Trump pierde un al doilea mandat de președinte al SUA Potrivit MAE, persoanele care sosesc din statele considerate zone rosii (inclusiv Romania) trebuie sa completeze, anterior intrarii…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat sambata ca autoritatile cehe au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii (inclusiv Romania). Masurile vor intra in vigoare la data de 9 noiembrie 2020, ora…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat sambata ca autoritatile cehe au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii (inclusiv Romania). Masurile vor intra in vigoare la data de 9 noiembrie 2020,…

- Conform MAE, persoanele care sosesc din statele considerate zone rosii (inclusiv Romania) trebuie sa completeze, anterior intrarii pe teritoriul Republicii Cehe, un formular de sanatate publica, disponibil la adresa: https://plf.uzis.cz/. Dupa completarea formularului, persoanele in cauza vor receptiona…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat sambata ca autoritatile cehe au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii (inclusiv Romania). Masurile vor intra in vigoare la data de 9 noiembrie 2020, ora…

- Romania a fost inclusa de autoritatile poloneze pe lista statelor cu risc epidemiologic crescut, iar cursele aeriene catre sau dinspre tara noastra vor fost suspendate temporar, incepand de miercuri, 2 septembrie, anunța Ministerul Afacerilor Externe, citat de Agerpres. Potrivit MAE, masura suspendarii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile din Belgia au incadrat intreg teritoriul Romaniei in zona rosie. Persoanele care ajung in Regatul Belgiei din orice zona a tarii noastre sunt obligate sa intre in autoizolare si sa faca un test PCR pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile din Belgia au incadrat intreg teritoriul Romaniei in zona rosie, astfel ca persoanele care ajung in Regatul Belgiei din orice zona a tarii noastre sunt obligate sa intre in autoizolare si sa faca un test PCR pentru depistarea infectiei…