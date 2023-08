Ce trebuie să faci dacă mâncarea e prea picantă. Aşa o salvezi rapid! Nu puține sunt situațiile in care se intampla sa punem mai multe condimente decat este cazul. Fie ca punem prea puțina sare sau prea multe condimente, riscam sa stricam gustul preparatului. Cum poți scapa de gustul picant al mancarii? Una dintre cele mai comune greșeli in bucatarie este punerea a prea multe condimente picante in […] The post Ce trebuie sa faci daca mancarea e prea picanta. Asa o salvezi rapid! appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un obicei tot mai des intalnit in casele romanilor a fost subiectul unui semnal de alarma tras de experți in sanatate. Afla, din randurile de mai jos, de ce nu este bine sa depozitezi mancarea in cutii de plastic. De ce nu se recomanda sa pastrezi mancarea in cutii de plastic Cutiile de plastic sunt…

- In aceasta dupa-amiaza de vineri iți prezentam un test de inteligența special. Nu trebuie decat sa te așezi comod in fotoliu și sa priviești cu atenție o imagine. Esti un geniu daca gasesti al doilea barbat din imagine! Este cel mai rapid test de inteligenta. Test pentru genii. Ești foarte inteligent…

- Te-ai aflat vreodata in situația jenanta in care, dupa ce ai comandat mancarurile preferate intr-un restaurant, sa descoperi ca managerul restaurantului iți ordona sa pleci fara sa fi gustat macar prima imbucatura? Ți se pare o scena dintr-un film comic? In cele ce urmeaza afla de ce au fost dați afara…

- Cu toții așteptam sa vina vara, sa mergem pe litoral și sa mancam hamsii. Gustul copilariei, dar și al placerilor de sezon este hamsia. Nu ai cum sa mergi la mare fara sa manaci o porție zdravana de hamsii cu usturoi și mamaliga. Mare atenție, insa, la ce restaurante mergi, caci s-ar putea sa iți […]…

- A venit vara și aveți nevoie de un desert cat mai racoros și gustos? Ei bine, noi va spunem o rețeta delicioasa de placinta cu vișine. Nici nu dureaza mult, iar gustul… gustul iți va cuceri papilele. Ingredientul secret din placinta cu vișine Va mai amintiți de placinta aceea cu foi pe care bunica vi-o…

- Este una dintre cele mai cunoscute plante ornamentale de gradina. Are buchete mari de flori, in diverse nuanțe și culori. Daca vrei sa știi cum poți ajuta planta sa infloreasca abundent, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica cu ce sa stropești hortensiile din curte pentru a avea flori…

- Schimbare importanta la clubul Rapid, cei doi acționari nu mai au drepturi egale. Dan Șucu a cumparat o parte din acțiunile lui Victor Angelescu și a devenit principalul acționar cu 70%. Informația a fost publicata chiar pe contul oficial de Facebook al gruparii din Giulești, iar omul de afaceri a explicat…

- Rapid are o problema serioasa pentru sezonul viitor. Adrian Mutu este foarte tentat sa-și dea demisia și sa devina selecționer. Fostul internațional roman are oferta de la federația de fotbal din Nigeria care i-a propus sa preia echipa naționala de seniori, dupa ce antrenorul portughez Jose Peseiro…