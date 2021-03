Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Grupului de Vaccinologie al Societații Naționale de Medicina de Familie (SNMF), medicul Gindrovel Dumitra, a explicat marți, la TVR , cum procedeaza o persoana sanatoasa, aflata in carantina, in situația in care are programare pentru imunizarea cu a doua doza de vaccin anti-COVID-19. Gindrovel…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a hotarat, astazi, ca doua comune și alte doua localitați, care au cea mai mare rata de infectare cu COVID-19, sa intre in carantina pentru o perioada de 14 zile. Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori…

- Municipiul Brasov ar putea reintra in scenariul rosu, dupa ce luni a inregistrat, din nou, o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 3 la mia de locuitori, conform site-ului DSP Brasov, dupa aproximativ trei saptamani in care rata de transmitere a virusului s-a situat sub acest prag. Conform…

- Orasul Nadlac din judetul Arad va intra în carantina timp de 14 zile, dupa ce rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 4,83 cazuri la o mie de locuitori, anunța news.ro. Masura intra în vigoare duminica, 14 februarie, de la ora 22.00. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Comunicat. In aceasta dimineața, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad,la...

- Gindrovel Dumitra, presedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Naționale a Medicilor de Familie, a explicat la Digi24 cum se pot inscrie pentru vaccinarea anti-Covid pacienții cu boli cronice, care nu sunt in baza de date a CNAS. El a explicat ca aceștia pot apela la ajutorul oricarui…

- Comunicat. In aceasta dimineața, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad,...

- Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut o analiza, in urma careia a reieșit ca localitațile Giroc, Moșnița Noua, Dumbravița și Ghiroda au cea mai mare…