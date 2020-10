Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primarul comunei Ciugud, depistat pozitiv la testul pentru COVID-19: Masuri pentru siguranța in primarie Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Dmian, a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Acesta se afla carantinat la domiciliu, iar starea sa este buna. „De cateva zile…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) pune la dispoziția pacienților un set de intrebari cu raspunsuri despre ce trebuie sa faca daca au simptome asemanatoare COVID și procedura de gestionare a cazurilor. Este un ghid formulat ca ”scrisoare deschisa de la medicul de familie catre pacientul…

- ''Dupa doua teste PCR negative, astazi am fost testat pozitiv. Simt un disconfort general. Doctorii mi-au recomandat sa stau acasa'', a scris Borisov pe Facebook, adaugand ca a informat autoritatile sanitare despre contactii sai. El anuntase vineri ca intra in autoizolare, intrucat a fost…

- Prin intermediul unei scrisori deschise, Societatea Nationala de Medicina Familiei a facut publice o serie de lamuriri in ceea ce priveste procedurile ce trebuie urmate in relatia dintre medicul de familie si pacient, in cazul aparitiei unor simptome specifice infectarii cu COVID-19. Documentul cuprinde…

- Barbatul sustine ca abia acum a sosit momentul adevarului. Daca vaccinul este eficient atunci virusul nu ar trebui sa treaca din plamani in sange si sa se multiplice. Specialistii i-au facut numeroase teste, iar acum se afla acasa, in izolare.

- Fotbalistii si staff-ul echipei FC Hermannstadt au efectuat, marti, o noua testare COVID-19, iar toate rezultatele au fost negative, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. In zilele urmatoare va repeta testarea si fotbalistul depistat pozitiv saptamana trecuta. Acesta nu a simtit si nu prezinta…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat la șefia CJT, a fost depistat cu COVID-19. Callin Dobra a fost testat pozitiv dupa ce a intrat in contact cu o persoana confirmata cu noul coronavirus. ”SUNT POZITIV! Așa ma știți…

- Președintele echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, anunța formația dobrogeana intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, fostul fotbalist se simte bine in acest moment și este asimptomatic. „FC Viitorul Constanța anunța ca, in urma unei…