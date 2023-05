Stiri pe aceeasi tema

- Afla ce trebuie sa faci daca ai alergie la puful de plop. Specialiștii au facut o serie de recomandari pentru persoanele care se confrunta cu astfel de probleme, mai ales in aceasta perioada a anului. Ce trebuie sa faci daca ai alergie la puful de plop An de an, in aceasta perioada, strazile și parcurile…

- Pe fel de fel de surse, mai mult sau mai putin oficiale, ni se transmite ca Inteligenta Artificiala reprezinta un pericol urias pentru umanitate. Pericolul acesta a devenit deja, prin insistenta cu care mass media repeta lozincile, un fapt banal. In ce ma priveste, eu am intotdeauna dubii atunci cand…

- Specialiștii in meteorologie vin cu noi vești in privința temperaturilor din urmatoarea perioada, in Europa! Meteorologii susțin ca in unele țari se vor inregistra 40 de grade Celsius , in timp ce in alte regiuni se apropie ciclonul polar. Despre ce zone este vorba și cum va fi vremea in urmatoarea…

- In general, se spune ca in perioada menstruației, femeile nu trebuie sa fie la fel de active ca in restul zilelor. Specialiștii contrazic aceste mituri și spun ca nu este indicat ca aproape o saptamana sa renunți la activitațile care iți fac placere, cum ar fi sportul.

- Noua prognoza meteorologica publicata de Administrația Naționala de Meteorologie ne informeaza ca temperaturile vor scadea in urmatoarele zile, inlocuind valul de caldura din ultima perioada. Vor fi prezente ploi, insa acestea nu vor fi de lunga durata.Specialiștii ANM ne spun ca, in perioada 03.04.2023…

- Varuirea pomilor fructiferi și nu numai a lor nu se face de astazi sau de acum un an sau doi.Aceasta activitate a devenit o tradiție in ritualul anual de curațare a livezii și are multe beneficii. Inainte de aplicarea varului, pomii sunt curațați. Se indeparteaza parțile uscate ale scoarței, precum…

- Deși pare greu de crezut viperele pot fi active și in perioada iernii. Ele pot fi intalnite pe potecile de munte, iar turiștii sunt sfatuiți sa fie prudenți! Teoretic viperele ies din hibernare odata cu sosirea primaverii. Specialiștii spun insa ca ele pot fi intalnite și in perioada iernii pe potecile…

- Specialiștii au identificat ca mai multe fructe aveau un nivel ridicat de pesticide. Inspectorii de la Protecția Alimentara au luat decizia ca lotul de lamai sa fie retras de la comercializare. Cei care au cumparat aceste produse sunt rugați sa nu le consume. De asemenea, le pot returna in magazine…