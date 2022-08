Stiri pe aceeasi tema

- Marele pictor si desenator, peisagist si portretist, Nicolae Grigorescu, s-a nascut la 15 mai 1838, in localitatea Pitaru, judetul Dambovita. Este principalul ctitor al picturii moderne romane, pe care o indreapta pe fagasul deschis de grupul pictorilor de la Barbizon, urmat de cel al impresionistilor…

- Ex-presedintele Igor Dodon a declarat marti, 19 iulie, ca mai multi reprezentanti ai puterii de la Chisinau, inclusiv primele persoane din stat, intentioneaza sa fuga din tara la toamna, atunci cand ar urma sa se desfasoare proteste masive fata de guvernarea PAS. In acest sens, Dodon sustine ca mai…

- Tommy Hilfiger revine la New York Fashion Week Experiențele de brand in timp real se desfașoara intr-un peisaj multimedia efervescent, care transloca participanții de la evenimentul de pe malul East River din Brooklyn in lumea jocurilor Roblox și prezinta noi concepte figitale la nivel global destinate…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Revin relatarile și prezicerile alarmiste privind un Val 6 al pandemiei de Covid-19. Cozmin Gușa susține intr-un comentariu ca substratul nu ar fi deloc unul care ține de probleme de sanatate publica: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Referendumul privind intrarea regiunii Herson in componența Rusiei este planificat sa aiba loc in aceasta toamna, a declarat pentru RIA Novosti Kirill Stremousov, șeful adjunct al administrației militar-civile din regiune. "Referendumul va avea loc anul acesta. Este planificat pentru toamna", a spus…

- ”In prezent, intre 20 si 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate, iar in aceasta toamna aceasta cantitate ar putea creste la 70-75 de milioane de tone”, declara presei seful statului ucrainean. Ucraina era al patrulea exportator mondial de grau si de porumb inaintea invaziei ruse.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online.