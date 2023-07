Acraze a lansat In A Dream

Acraze a lansat „In A Dream”, dupa ce a cucerit topurile cu hitul „Do It To It (ft. Cherish)” – cel mai de succes single global dance/pop crossover al deceniului, de până acum. „Do It To It” are peste 27 de miliarde de streamuri, a intrat în Top 10 la Top 40 de radio din SUA, a câștigat premiul iHeartRadio Music Award 2022 pentru „Dance Song of the… [citeste mai departe]