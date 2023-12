Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun din Brasov este in topul celor 25 de orase cu cei mai frumosi pomi de Craciun din Europa. Bradul de Craciun din Piața Sfatului , atracția principala a sarbatorilor de iarna in Brașov, și-a confirmat din nou statutul, fiind inclus in prestigiosul top al celor mai frumoși 25 de brazi…

- Rareș Bogdan a aratat ca se asteapta ca Bulgaria sa primeasca acordul de aderare in Parlamentul olandez, dupa care sa trecem in linie dreapta si, ori intr-un Consiliu extraordinar, intre Craciun si Anul Nou, 27 sau 28 decembrie, sau la inceputul anului viitor si sa existe acest vot de aderare, chiar…

- Cozonacul este bucuria fiecarei sarbatori, iar Craciunul nu ar putea fi complet fara el. Este o tradiție in Romania și fiecare gospodina are secretele ei pentru a il prepara. Daca vrei un cozonac pufos care se desface fașii, trebuie sa inveți cateva trucuri importante. Rețeta nu este deloc grea, insa…

- Vestea momentului despre Sorana Cirstea! Verdict clar pentru viitorul carierei celei mai bune jucatoare din Romania. Vezi AICI vestea momentului despre Sorana Cirstea... Sorana Cirstea a avut parte de un sezon foarte bun in circuitul WTA, cu rezultate importante.

- Zece stații de alimentare cu gaz natural comprimat au fost deschise pe coridorul Arad – Constanța, unul dintre cele mai tranzitate trasee rutiere din Romania, ȋn urma unei investiții de 6,5 milioane EUR. Demersul are ca obiectiv creșterea sustenabila a transporturilor și reducerea poluarii in marile…

- Joyskim Dawa (27 de ani) a fost ținta unor atacuri rasiste. Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, este de parere ca fundașul nu va rezista in cazul in care agresiunile vor persista. Joyskim Dawa a fost victima unor atacuri rasiste dupa ce fundașul a gafat…

- Vești importante pentru romani. Toți pensionarii trebuie sa afle ce reguli nou se impun din noul an, chiar de la data de 1 ianuarie. Legea se aplica in mod egal pentru toata lumea, anunțul oficial a fost facut chiar de șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu. Noi reguli pentru pensiile…