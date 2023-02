Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul online Notino.ro a fost creat in Cehia in anul 2004, fiind in momentul de fața cel mai mare e-shop la nivel european de profil. Acesta comercializeaza in prezent produse din categoria parfumuri și cosmetice in 28 de țari, inclusiv in Romania, unde funcționeaza din 2009 și deține 26 de magazine.…

- Cu toții am auzit vorbindu-se de acupunctura. Știm mai mult sau mai puțin despre aceasta practica. Daca nu suntem pasionați de metodele alternative de tratament, nu am fost la nicio ședința de acupunctura sau nu suntem practicieni, probabil avem o mulțime de intrebari. Suntem aici ca sa va raspundem…

- Mancarea pregatita pe gratar are o savoare aparte și toate lumea o iubește. Dupa ce este folosit, el trebuie sa fie curațat pentru a scapa de murdarie, dar și de grasimea aflata pe grilaje. Ai nevoie de doar cateva ingrediente pe care le gasești in interiorul casei tale.

- Un truc special folosit de multe cameriste te ajuta sa scapi de praful din casa rapid și simplu. Cu siguranța puține gospodine știu de acest secret care este utilizat in cele mai multe hoteluri. Metoda este la indemana tuturor și te face sa nu mai ai probleme cu praful. Specialiștii il recomanda in…

- Pentru o casa de 100 de metri patrați bine izolata, in care locuiesc patru persoane, costurile pentru incalzirea cu lemne sunt de 7.000-9.000 lei/sezon de incalzire. La peleți vorbim de un plus de 2.000 de lei. Incalzirea pe lemne este mai ieftina, insa cea pe peleți ofera mai mult confort.

- Raspunsul recent al unor activiști de mediu este cat se poate de simplu și incape in colțul unui meniu de cantina studențeasca: supa de roșii, piure de cartofi și niște ulei cu care se asezoneaza tablouri celebre de Van Gogh, Monet sau Gustav Klimt. Și alte picturi emblematice semnate de Vermeer, Goya,…

- Chiar si in masina de spalat, care pare perfect curata si ordonata, puteti gasi praf si alte reziduuri care vor afecta succesul spalarii. Multe gospodine se intreaba cum pot curata perfect masina de spalat si sa elimine definitiv murdaria? Evident, exista un truc foarte simplu, care poate curata cu…