- Astazi este cea mai scurta zi si cea mai lunga noapte a anului. Solstitiul marcheaza prima zi de iarna astronomica. In consecinta, la aceasta data, durata zilei are valoarea minima din an, de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute.

- Mihai Mitoseru si Noemi au divortat dupa o relatie de ani buni. Cei doi nu se mai intelegeau, insa, desi spun ca inca se mai iubesc, au decis ca separarea este cea mai buna solutie in acest moment.

- Diana Catalina Popa (38 de ani) este profesoara de limba si literatura romana la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati si unul dintre cei mai valorosi dascali din Romania. Stau dovada doua prestigioase distinctii primite de aceasta in 2016, premiul "Merito", ce se acorda doar profesorilor…

- In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei de 1.40, Detașamentul de Pompieri Sibiu din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Cpt.Dumitru Croitoru” al județului Sibiu a fost sesizat cu privire la un incendiu de fond forestier ce se desfașura in zona de padure Magura din localitatea…

- Metodele și tehnologia disponibila la ora actuala permit obținerea unor rezultate de estetica dentara remarcabile. Problema aliniamentului dinților sau a dimensiunilor dinților poate fi rezolvata prin intervenții ortodontice sau cu cele mai bune fatete dentare. Dobandirea unui zambet frumos se poate…

- Ora se schimba de doua ori pe an, sau mai exact se trece de la ora de vara la ora de iarna și invers. Scopul schimbarii orei este acela de a beneficia cat mai mult de lumina naturala a Soarelui in lunile de pe perioada verii, economisind energia. Schimbarea orei se face cand durata nopții este mai mare…

- Turcia ar fi dat asigurari Statelor Unite ca intervenția din nordul Siriei și „zona de securitate” din respectiva regiune vor fi temporare și nu vor determina evacuari masive ale civililor, a declarat joi James Jeffrey, reprezentantul special al SUA pentru Siria, potrivit Le Figaro citat de mediafax.„Turcii…