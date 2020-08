Ce trebuie să faci ca ca parfumul tău să reziste pe tot parcursul zilei Știi foarte bine și tu cit de neplacute pot fi acele veri in care temperaturile cresc dincolo de limita de confort. Praful, transpirația și toate problemele de igiena pe care aceasta perioada le aduce in prim plan trebuie tratate cu atenție și un pic de stil. Nu iți poți permite nicio scapare, motiv pentru care indiferent cite grade apar in termometre, prezența ta trebuie sa fie de fiecare data ir Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, masca va deveni obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spațiile publice deschise - piețe, targuri, oboare. In plus, comercianții din aceste spații vor fi obligați sa poarte manuși. „Masura se va aplica la nivelul intregului județ, pe tot parcursul zilei, in toate zonele aglomerate unde…

- Pe parcursul zilei de 2 iulie lucrarile de fortificare a digurilor de protecție au continuat in mai multe localitați din țara. Potrivit IGSU angajații instituției au continuat acțiunile de prevenire a inundațiilor in lunca riurilor Prut și Nistru. Pentru preintimpinarea intemperiilor, salvatorii in…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica pentru mai multe județe, printre care și Brașovul. Aceasta intra in vigoare maine dimineața, la ora 6.00 și expira sambata dimineața, la ora 10.00. In intervalul menționat, in vestul, centrul, nordul țarii și in zona de munte…

- O atentionare Cod galben de furtuni este valabila in intreaga tara pe parcursul zilei de vineri, pana sambata dimineata, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, pana sambata, la ora 10:00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, in care vor fi frecvente…

- Astfel, pana sambata, la ora 10:00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, in care vor fi frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si pe arii restranse 40 - 60 l/mp. ANM precizeaza ca, pana la jumatatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța pentru marți și miercuri ca vremea continua sa se raceasca in cea mai mare parte a țarii. Pe parcursul zilei de marți vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina. Instabilitate atmosferica…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, pana la finalul zilei de joi, vor fi adoptate toate ordinele de ministru comune privind regulile ce vor trebui respectate pe fiecare domeniu de activitate in parte pe perioada starii de alerta instituite ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus. …

- Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile mentionate vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, manifestandu-se prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata…