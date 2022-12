Ce trebuie să facă România în 2023 ca să ajungă la o economie profitabilă Conducatorii nostri cauta solutii prin care Romania sa ajunga, in 2023, la o economie profitabila. Numai asa vom reusi sa pastram preturile si scumpirile sub control. De exemplu, investitiile in energie si atragerea de fonduri europene sunt elemente prin care am putea stabiliza economia. Trebuie sa „taiem” din importuri Iata sectoatele in care tara noastra […] The post Ce trebuie sa faca Romania in 2023 ca sa ajunga la o economie profitabila first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile vrea sa duca pe partiile din Romania, in aceasta iarna, 1.000 de persoane cu dizabilitați. A organizat opt tabere de schi de cate cinci zile.

- Conducatorii auto vor putea primi amenzi ”de la distanța” prin sistemul e-SIGUR . Guvernul a adoptat miercuri proiectul de lege privind masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier. Proiectul de lege introduce Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din…

- ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii nu ar fi facut licitatie pe pensii, pana acum decizia era luata. Trebuie sa intelegeti un singur lucru, pensiile se platesc din veniturile din contributii, evident ca exista si un deficit la fondul de pensii. Romania a fost introdusa in procedura…

- "Astazi sunt vremuri speciale sub foarte multe aspecte. Niciodata nu s-au mai adunat atatea crize laolalta cate sunt acum. Ca nici nu mai stim sa le numaram. Dar oricum, cele mai grave si cele mai importante sunt criza energetica si dezordinea preturilor, care sunt legate. Iar o banca centrala, cum…

- PSD anunța intr-un comunicat de presa ca miniștrii social-democrați ar fi indeplinit toate jaloanele prevazute pentru trimestrul III 2022 in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul PSD vine dupa ce USR a anunțat ca Romania se afla in fața celui mai slab trimestru de la inceputul…

- Un baiat in varsta de 17 ani, din Afganistan, a fost depistat de polițiștii de frontiera in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, scuns pe osia unui autocamion ce transporta textile din Turcia pentru Romania și Serbia. „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul…

- Numarul accidentelor grave de circulație in care au fost implicați conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii patru ani. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Romane, in acest interval de timp, in Romania