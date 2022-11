Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat informația Libertatea potrivit careia la ședința de marți seara, 25 octombrie, de la Vila Lac, cu premierul Nicolae Ciuca, s-a convenit sa se elimine anumite proiecte prinse in PNRR si a adaugat ca in acest context spera „sa prindem pentru agricultura, pentru…

- Comisia Europeana a propus un pachet de masuri pentru depașirea crizei energetice din Uniunea Europeana cauzata de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Despre aceasta anunța RBC-Ucraina, facind referința la declarația președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European. Potrivit…

- Comisia Europeana a propus marti un alt set de masuri de urgenta pentru a combate problema preturilor ridicate la energie, dar a evitat sa impuna imediat un plafon la pretul gazelor deoarece tarile UE raman impartite in privinta acestei idei.Banii ar urma sa provina din resurse neutilizate pentru dezvoltare…

- Aceasta obligatie urmeaza sa permita reutilizarea incarcatoarelor si ii va ajuta pe utilizatori sa economiseasca pana la 250 de milioane de euro pe an prin faptul ca nu mai cumpara incarcatoare inutile, potrivit Comisiei Europene (CE). Incarcatoarele aruncate sau nefolosite reprezinta aproximativ 11.000…

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, tara care…