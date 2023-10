Ce trebuie să facă persoanele care locuiesc la o altă adresă decât cea din cartea de identitate. Riscă amenzi Ce trebuie sa faca persoanele care locuiesc la o alta adresa decat cea din cartea de identitate. Risca amenzi O serie de modificari legislative recente ii privesc pe romanii care locuiesc la alta adresa decat cea din buletin. Daca nu respecta aceste reglementari, risca amenzi intre 40 și 80 de lei. Potrivit noii legi, persoanele care locuiesc la o alta adresa decat cea din cartea de identitate sunt obligate in termen de 15 zile […] Citește Ce trebuie sa faca persoanele care locuiesc la o alta adresa decat cea din cartea de identitate. Risca amenzi in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

