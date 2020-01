Ce trebuie să facă PATRONII saloanelor de înfrumusețare din Gorj până pe 13 FEBRUARIE!

Vești noi pentru deținatorii de saloane de infrumusețare! De acum inainte, pot sa funcționeze numai daca sunt verificate sanitar in avans. Asta prevede un nou ordin al Ministerului Sanatații (MS) care se aplica deja de marți. Cu alte cuvinte, aceste businessuri nu mai sunt autorizate sanitar in baza unei declarații pe propria raspundere, cu verificarea ulterioara. Asta inseamna ca saloanele deja funcționale au 30 de zile pentru a cere reautorizarea, conform avocatnet.ro. Concret, Ordinul MS 15/2020 a eliminat marți autorizarea sanitara pe baza raspunderii proprii și a introdus… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

