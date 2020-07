Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea caz de acest fel, dupa ce cu o zi in urma a decedat acasa un pacient cu COVID din Galati care refuzase, de asemenea, spitalizarea. Barbatul din Olt a fost diagnosticat cu COVID-19 in 12 iulie. "In cursul zilei de astazi, respectiv 16.07.2020, a fost inregistrat un deces la domiciliu.…

- Un barbat din Olt testat pozitiv pentru noul coronavirus a murit, joi, dupa ce a refuzat internarea in spital, potrivit ziarului local Olt Alert. Ieri un alt barbat din Galați, confirmat cu coronavirus a murit acasa pentru ca nu a vrut sa stea in spital.Barbatul de 56 de ani din județul Olt a fost confirmat…

- Dambovița e tot mai aproape sa devina o zona roșie in Romania, dupa ce numarul de cazuri COVID din județ s-a dublat in ultimele doua saptamani și a ajuns la peste 1.000.Spitalul Județean din Targoviște, unde sunt tratați pacienții COVID, e aproape plin. Din cauza exploziei de cazuri, autoritațile au…

- Barbatul s-a prezentat pe 12 iulie la spital, cu simptome de coronavirus. Acesta a refuzat sa ramana internat in asteptarea rezultatului, motivand ca se simte bine, si s-a izolat la domiciliu. Ulterior, a primit rezultatul testului, iar reprezentantii DSP i-au recomandat sa se interneze. Acesta a…

- Un barbat de 45 de ani din Galați, cu obezitate de gradul 3, a fost diagnosticat cu coronavirus, dar a refuzat internarea.Presa locala scrie ca barbatului i s-a facut rau marți seara, iar un echipaj SMURD a fost chemat in ajutor, dar barbatul nu a mai putut fi salvat, scrie Digi24.ro.Secretarul de stat…

- Un numar de sapte persoane confirmate pozitiv cu COVID-19 au refuzat internarea, iar alte opt au fost externate la cerere in ultimele 24 de ore in judetul Giurgiu, se arata marti intr-un comunicat de presa al Institutiei Prefectului.Potrivit sursei citate, acest lucru se intampla in conditiile…

- Secretarul de stat Raed Arafat a dat exemplul unui pacient cu COVID-19 care s-a externat, la cerere, pe data de 6 iulie, din Spitalul Colentina, si a ajuns astazi in stare grava, la spital. "Il lasi acasa cu simptome usoare, dupa trei-patru zile bolnavul este in stop cardiac si asta inseamna ca noi…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a transmis ca patru salariati ai Spitalului Suceava sunt cercetati penal pentru ca au refuzat internarea, dupa ce au fost diagnosticati cu COVID-19. Respectivii au semnat declaratii pe propria raspundere prin care si-au luat angajamentul sa se izoleze la domiciliu.