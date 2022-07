Stiri pe aceeasi tema

- Cardi B este una dintre cele mai controversate artiste din industria muzicala. A devenit cunoscuta și a cucerit intreaga planeta cu hitul ”Bodak Yellow”. De cand a aparut in topurile muzicale a reuși sa bata record dupa record. A depașit-o chiar și pe Beyonce și a devenit prima artista care are 5 piese…

- Maria Dragomiroiu, una dintre cele mai indragite artiste de muzica populara de la noi din țara, a implinit ieri, frumoasa varsta de 67 de ani. Arista și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prieteni și familie. A fost o zi extrem de speciala pentru marea artista, zi in care a primit numai urari de…

- Un muncitor din Chile a primit 286 de salarii in cont, adica peste 180.000 de dolari in loc 542 de dolari, cat era, de fapt, salariul. Șefii au anunțat ca a fost vorba despre o eroare și au cerut banii inapoi, insa angajatul s-a facut disparut și le-a trimis demisia printr-o firma de avocatura. Cu toate…

- Fostul director al unei agentii bancare din Bucuresti a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidarea a zeci de mii de euro. Banii au fost luati din camera tezaur a bancii pe care o conducea.

- Oana Sarbu a implinit ieri 54 de ani, iar ziua de naștere a prins-o pe scena, unde a susținut un recital. Artista a marturisit ca nu iși dorește nimic in viața, mai mult decat are. „De ziua mea de naștere, nu-mi doresc nimic mai mult decat am. M-au sunat atația colegi, prieteni, admiratori! M-au sunat…

- Oana Sarbu, una dintre cele mai apreciate artiste de muzica ușoara, implinește astazi 54 de ani. Cu doar cateva ore inainte de aniversarea ei, aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a impartașit urmaritorilor sai, o experința mai puțin placuta. „Lumea, romanii, de fapt, s-au schimbat,…

- Asociatia operatorilor economici din Satul de Vacanta organizeaza o conferinta de presa maine, 6 mai 2022 la ora 11.00, la Casa Harghita.Operatorii economici sunt nemultumiti de faptul ca Primaria Municipiului Constanta refuza sa avizeze autorizatia de functionare, iar prin urmare nu vor putea deschide.Toti…