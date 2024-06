Stiri pe aceeasi tema

- VICTORIOȘI… CSM Vaslui se menține in Liga Zimbrilor. Handbaliștii vasluieni s-au chinuit cu ocupanta locului 4 in liga secunda, CSM Fagaraș, dar au invins pe final, la o diferența de un singur gol, 25-24 (10-11). Dupa succesul cu CSM Oradea (37-30), CSM Vaslui s-a impus dramatic in fața celor de la…

- DIN TAINELE GRADINARILOR… Cele mai gustoase rosii sunt cele cultivate in gradina, iar recolta este cu atat mai bogata si mai sanatoasa, cu cat gospodarii cauta sa afle si sa aplice solutiile secrete ale gradinaritului desavarsit, cele care sporesc dulceata si calitatile nutritive ale legumelor. De pilda,…

- ULTIMELE PREGATIRI… Sambata Mare este ultima zi din Postul Paștelui. Romanii fac ultimele pregatiri pentru aceasta sarbatoare. Respecta obiceiuri din strabuni și se feresc de ghinion. Practic ne mai despart doar cateva ore de cea mai mare sarbatoare a creștinatații. Fratele Daniel, de la Manastirea…

- SIMPLU SI SANATOS… O saptamana si jumatate mai este pana la Invierea Domnului, iar credinciosii care au reusit sa tina pana acum tot postul aspru al Sfintelor Pasti au multa bucurie in inimi, pentru ca au putut sa se pregateasca in acest fel pentru „Sarbatoarea sarbatorilor si praznicul tuturor praznicelor”,…

- Datorita prafului saharian si a ploii de azi-noapte, tot judetul a fost acoperit de un strat de praf. Cel mai bine se poate observa acest fenomen pe parbrizele masinilor si, probabil, toti soferii l-au observat deja. De altfel, fenomenul a fost mentionat ieri intr-o avertizare emisa de Agentia Nationala…

- BUCATE MANASTIREȘTI… Painea de casa, framantata cu drag și cu rabdare, este cea mai buna și mai sanatoasa, spun viețuitorii manastirilor, acolo unde bucatele preparate cu mare grija, in murmur tainic de rugaciune și doar din ingrediente naturale, fac adevarate minuni pentru trup, dar și pentru suflet.…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații a publicat raportul cu privire la scandalul de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala. Potrivit acestuia, concluzia este ca acuzațiile potrivit carora 17 pacienți de la ATI ar fi murit in condiții suspecte nu sunt adevarate, aceștia fiind tratați corect.…

- DRUMUL SPRE LUMINA… „Postul este medicament si leac pentru trup, iar rugaciunea este hrana pentru suflet”, spun adesea preotii ortodocsi, atunci cand ii indruma pe credinciosi sa traiasca autentic cea mai profunda si mai intensa etapa spirituala, care poate duce orice credincios pe calea Invierii! Rugaciunea…