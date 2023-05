Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol le-a facut o noua surpriza echipelor in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 16 mai 2023. Cel de-al doilea battle a adus o proba neașteptata pentru concurenții lui chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu.

- Ieri seara, penultima parte a preselecțiilor de la Chefi la cuțite a adus farfurii indraznețe, dar și preparate clasice, intr-o ediție a show-ului culinar care a fost lider de audiența pe toate targeturile. In aceasta seara, preselecțiile ajung la final,

- Surpriza de zile mare in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite! Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au ramas fara cuvinte cand porțile s-au deschis și au vazut ca preparatul ce tocmai a fost gustat de ei a fost gatit de Francisc Șandor și Laura Eremia, foști…

- In ediția din aceasta seara a gatit romanul care a obținut o stea Michelin. Richard Abou Zaki este bucatar de mai mulți ani și spune ca nu iși vede viața altfel. Nascut in Piatra Neamț, concurentul are o poveste de viața impresionanta, dar și un preparat pe masura, dupa cum au afirmat chiar jurații.

- In ediția din aceasta seara, Gina Pistol a anunțat ca se joaca amuleta cu numarul 15. Prezentatoarea TV nu a dezvaluit, la inceputul probei, despre ce avantaj este vorba, iar jurații au aflat abia dupa ce s-a facut degustarea. Adriana Trandafir a fost cea care a dat verdictul.

- Alin Sarbu le-a facut o surpriza unica juraților, la Chefi la cuțite. Concurentul are un talent unic cu care a creat figurine care ii infațișeaza pe cei trei, iar surpriza a fost de proporții. Insa, povestea lor este una mai speciala de atat, iar Gina Pistol le-a dat o veste care i-a intristat. Care…

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.

- Fiecare ediție de la Chefi la cuțite este plina de surprize atat pentru telespectatori, jurați, dar și pentru... prezentatoarea TV! Gina Pistol a avut parte de o sperietura! Ce farsa i-au facut chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu! Iata cum a reacționat indragita vedeta.